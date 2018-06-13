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Комментарии к изображению
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Автор DarialDay1987 · ОпубликованоМного времени, наверно на прорисовку потрачено
И, к тому же, меня слегка подколбашывает
С трудом понимаю то ли она развернута передом или задом
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Автор Александр · ОпубликованоАлександр, так держать 👍💪 этот сезон веселее)
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Автор Морячок · ОпубликованоСезон 2020закрыт !
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Автор skok · ОпубликованоДневной 6,4 кг., ночной 7,76😀
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